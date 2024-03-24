Поворотною точкою для погіршення відносин двох країн стало російське вторгнення в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зруйнували франко-німецький союз, який лежав у центрі політичної архітектури Европи протягом багатьох десятиліть. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що дві країни вже певний час мають різні погляди на кілька принципових питань – регулювання цін на енергоносії в ЄС, протидія недобросовісній економічній конкуренції з боку Китаю, закупівлі озброєнь тощо.

І на цей "сприятливий" грунт впала заява Макрона про те, що Захід не повинен виключати відправку військ в Україну. У керівництві Німеччини були далеко не в захваті від слів французького лідера.

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Французький економіст Жак Реньє вважає, що проблеми у відносинах Парижа і Берліна почалися із російським вторгненням в Україні, що стало шоком для економічної моделі Німеччини.

The Telegraph додає, що президентська система Франції надає президенту набагато більше повноважень, ніж німецька система, де канцлер дуже обмежений регіонами та парламентом. Однак у Парижі вважають, що Шольц часто лише прикривається цими обмеженнями, аби відхиляти пропозиції Франції.

Також видання наводить численні розбіжності у політичних поглядах між самими лідерами – Макроном і Шольцом. Ці розбіжності стосуються зокрема атомної енергетики, поглядів на війну і мир тощо.

Макрон також виступає проти того, що в Парижі вважають навмисною відмовою в ресурсах для України. Берлін не поспішав надсилати в Україну танки Leopard, а тепер протидіє відправці ракет далекого радіусу дії Taurus.

"Колись Франція та Німеччина були двома континентальними союзниками: їхнє партнерство протягом десятиліть підтримувало європейську єдність, безпеку та економічну силу. Відносини між двома країнами – і людьми, які ними керують – зараз інші. Оскільки російська загроза нависає на сході, а Україна потребує допомоги, Макрон і Шольц повинні знайти спосіб працювати разом – і швидко – заради Європи", – резюмує The Telegraph.

Відносини Макрона і Шольца: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці лютого Макрон допустив відправку західних військ в Україну. На це у Німеччині заявили, що категорично проти відправки в Україну не лише своїх, але й військ будь-якої іншої країни НАТО. На думку деяких аналітиків, після серії таких заяв Макрон і Шольц просто образились один на одного.

Опосередкованим підтвердження цього стала пізніша явно демонстративна зустріч лідерів двох країн, напередодні якої Шольц почав запевняти журналістів, що має дуже хороші особисті відносини з Макроном.

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