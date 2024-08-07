Росіяни стверджують, що ЗСУ контролюють не менше десятка населених пунктів у прикордонній зоні.

Російські Z-пабліки повідомили про "захоплення ЗСУ" газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Зазначається, що маршрут через Суджу - єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.

Також російські "воєнкори" скаржаться, що ЗСУ нібито захопили 11 населених пунктів Курської області та закріпилися в них. Деякі стверджують, що місто Суджа, хоч і не захоплене, але вже оточене.

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Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, російський вертоліт Мі-28 збили FPV-дроном над Курською областю РФ. Дрон СБУ влучив просто в задній гвинт ворожої машини. Це унікальний випадок в історії воєн, але вже має всі шанси стати новою тактикою в сучасній війні.

Тим часом у Міноборони РФ розповідають про нібито величезні втрати ЗСУ в боях на території Курської області. Вказується, що бойові дії також відбуваються "в районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Біловоди, Кияниця, Корчаківка, Нова Січ, Павлівка, Городище Сумської області".

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