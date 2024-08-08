Наразі підтвердження цієї інформації немає.

У Курській області в оточення могли потрапити два батальйони Збройних сил Російської Федерації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що це інформація з мережі, тому наразі підтвердити чи спростувати її неможливо.

"Повідомляють, що в Суджі буде нове поповнення обмінного фонду полонених. В оточення попали два батальйони ЗС РФ. Це 17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади російської армії", - написав він. Відео дня

Росіяни здаються в полон

Нагадаємо, в перший день загострення на кордоні в мережі з'явилося відео допиту полонених російських військових. За даними російських ЗМІ, мова йде про щонайменше 6 окупантів.

Вчора ввечері в мережі поширили фото з безпілотника, на якому можна побачити процес здачі у полон понад 40 російських військовослужбовців. Це сталося неподалік контрольно-пропускного пункту "Суджа". Вже сьогодні військові опублікували детальне відео проведення цієї операції.

Як відомо, офіційної інформації про події в Курській області майже немає. Російський Генштаб ще вчора заявив, що нібито не допустив просування, однак російські "воєнкори" повідомляють про значні успіхи "ворожих сил".

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