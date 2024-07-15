Якщо громадяни не виконуватимуть таких правил, тоді їхню автівку можуть конфіскувати.

З 16 липня Латвія перестане пропускати в країну автомобілі, які зареєстровані в Білорусі. Про це пише Delfi, посилаючись на Службу державних доходів Латвії.

В'їзд було заборонено машинам з білоруськими номерами як через білорусько-латвійський кордон, так і через прикордонні переходи між Латвією та РФ. Винятки будуть становити лише транспортні засоби дипломатичних і консульських представництв.

У податковій службі попередили, якщо власники автомобілів з білоруськими номерами, які намагаються перетнути кордон Латвії, відмовляться виконувати вимоги митників, то може бути ухвалено рішення про конфіскацію транспортного засобу.

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Таке рішення було прийнято в межах нового пакета санкцій ЄС проти Білорусі. У ньому також йдеться про заборону імпорту товарів, завдяки яким Білорусь може володіти своїми джерелами доходів у різний спосіб, через що країна може брати участь у російській агресії проти України.

Крім того, Мін'юст Латвії розробляє законопроєкт, який заборонятиме транспортним засобам, зареєстрованим в Білорусі, перебувати в країні, зокрема перетинати кордон транзитом.

Водночас ті машини з білоруськими номерами, які вже знаходяться в країні, необхідно буде перереєструвати у Латвії. Своєю чергою автомобілі порушників будуть конфісковані і передані на користь України.

Такі вимоги у Латвії вже діють щодо автомобілів з російськими номерами. Таким авто дозволено лише один раз проїхати через країну транзитом. В'їзд автомобілів з російською реєстрацією також заборонено на територію Литви, Естонії, Фінляндії та Польщі.

Як Латвія підтримує Україну у війні проти РФ

Як писав УНІАН, Латвія передасть Україні ще 2500 бойових дронів. Перші партії БпЛА мають надійти в липні.

"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - зазначив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

Також повідомлялось, що Латвія інвестує мільйони у коаліцію безпілотників для України. Міністр оборони країни заявив, що до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - розповідав раніше політик.

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