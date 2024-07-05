Передача безпілотників здійснюється в межах "коаліції дронів".

Латвія надасть Україні ще одну партію дронів. Постачання 2500 бойових БпЛА має відбутися у липні на суму 4 мільйони євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Латвії.

За словами міністра оборони країни Андріса Спрудса, перша партія з 300 безпілотників буде доставлена до України вже найближчими тижнями.

"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - запевнив міністр. Відео дня

У цьому році Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро були призначені для закупівлі БпЛА у латвійської оборонної промисловості.

Відомо, що нині до Міжнародної коаліції БпЛА входять 14 країн, а саме:

Латвія,

Україна,

Велика Британія,

Австралія,

Німеччина,

Данія,

Італія,

Канада,

Литва,

Нідерланди,

Польща,

Велика Британія,

Франція,

Швеція,

Естонія.

"Коаліція дронів" - останні новини

Як писав УНІАН, на початку березня Канада теж долучилася до міжнародної "коаліції дронів". Відомо, що очільниками коаліції є Латвія та Велика Британія.

Також повідомлялось, що взимку Нідерланди почали поставки БпЛА Україні в межах "коаліції дронів".

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", - зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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