Загалом Латвія виділила на цю ініціативу 20 млн євро / фото УНІАН

Латвія надасть Україні ще одну партію дронів. Постачання 2500 бойових БпЛА має відбутися у липні на суму 4 мільйони євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Латвії

За словами міністра оборони країни Андріса Спрудса, перша партія з 300 безпілотників буде доставлена до України вже найближчими тижнями. 

"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - запевнив міністр.

Відео дня

У цьому році Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро були призначені для закупівлі БпЛА у латвійської оборонної промисловості. 

Відомо, що нині до Міжнародної коаліції БпЛА входять 14 країн, а саме: 

  • Латвія,
  • Україна,
  • Велика Британія,
  • Австралія,
  • Німеччина,
  • Данія,
  • Італія,
  • Канада,
  • Литва,
  • Нідерланди,
  • Польща,
  • Велика Британія,
  • Франція,
  • Швеція,
  • Естонія.

"Коаліція дронів" - останні новини

Як писав УНІАН, на початку березня Канада теж долучилася до міжнародної "коаліції дронів". Відомо, що очільниками коаліції є Латвія та Велика Британія.

Також повідомлялось, що взимку Нідерланди почали поставки БпЛА Україні в межах "коаліції дронів"

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", - зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вас також можуть зацікавити новини: