Латвія надасть Україні ще одну партію дронів. Постачання 2500 бойових БпЛА має відбутися у липні на суму 4 мільйони євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Латвії.
За словами міністра оборони країни Андріса Спрудса, перша партія з 300 безпілотників буде доставлена до України вже найближчими тижнями.
"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - запевнив міністр.Відео дня
У цьому році Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро були призначені для закупівлі БпЛА у латвійської оборонної промисловості.
Відомо, що нині до Міжнародної коаліції БпЛА входять 14 країн, а саме:
- Латвія,
- Україна,
- Велика Британія,
- Австралія,
- Німеччина,
- Данія,
- Італія,
- Канада,
- Литва,
- Нідерланди,
- Польща,
- Велика Британія,
- Франція,
- Швеція,
- Естонія.
"Коаліція дронів" - останні новини
Як писав УНІАН, на початку березня Канада теж долучилася до міжнародної "коаліції дронів". Відомо, що очільниками коаліції є Латвія та Велика Британія.
Також повідомлялось, що взимку Нідерланди почали поставки БпЛА Україні в межах "коаліції дронів".
"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", - зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.