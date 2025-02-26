Громадяни двох країн стикатимуться з жорсткими умовами.

Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення продовжити чинні обмеження на в'їзд та оформлення віз для громадян Росії та Білорусі до кінця 2026 року.

Як повідомляє Schengen.News, згідно з заявою уряду, захід спрямований на зниження загроз для суспільної та внутрішньої безпеки країни. Крім того, мета її керівництва - притягнути до відповідальності держави, які з метою дестабілізації застосовують методи гібридної війни проти сусідів.

Згідно з продовженими правилами, громадяни РФ і Білорусі, як і раніше, стикатимуться з жорсткими умовами при спробі в'їзду до Латвії або отримання візи.

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"Чинні заходи, які й залишаються, дозволяють подавати заяви на отримання шенгенської візи в дипломатичних та консульських установах Латвії за кордоном лише певним категоріям російських громадян", - йдеться у публікації.

Крім того, лише окремі групи росіян можуть перетинати зовнішній кордон Латвії та лише з обмеженої кількості конкретних причин.

Продовження обмежень до кінця 2026 року означає, що країна не прийматиме заяви на візи й не дозволить в'їзд через наземні кордони для росіян, які не підпадають під виключення.

Уточнюється, що візові обмеження також продовжено громадянам Білорусі. Видання наголошує:

"Латвія прийматиме заяви на отримання шенгенської візи лише від членів сімей громадян Латвії та ЄС, які проживають у Росії та Білорусі, від власників посвідки на проживання або довгострокових віз Латвії та ЄС, а також від осіб, які мають намір в'їхати до країни з гуманітарних причин".

У своїй заяві латвійський уряд підкреслив, що Росія та Білорусь активно поширюють дезінформацію проти сусідніх країн та Заходу.

Крім того, влада Латвії заявляє, що Москва і Мінськ використовують нелегальних мігрантів як інструмент гібридної війни для дестабілізації регіону.

"Росія та Білорусь застосовують методи гібридної війни проти сусідніх країн, використовують нелегальну міграцію як інструмент тиску та ведуть дезінформаційні кампанії проти сусідніх держав та Заходу", - йдеться у заяві Кабінету міністрів Латвії.

Обмеження на в'їзд для росіян та білорусів

Нагадаємо, Латвія посилила контроль на кордоні та ввела низку обмежень у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу громадяни Росії та Білорусі можуть в'їжджати до Латвії лише у виняткових випадках - з гуманітарних чи медичних причин. Водночас Латвія не дозволяє відвідування країни з туристичної, комерційної, шопінг-або спортивною метою.

Також повідомлялося, що 22 лютого 2024 року Сейм в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про розвиток села та сільського господарства", заборонивши імпорт сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі. Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі за необхідності вона може бути продовжена.

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