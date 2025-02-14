Латвія хоче обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через загрозу від ворожих спецслужб. Про це повідомляє Politico.
У четвер парламент Латвії почав розглядати законопроект, який забороняє туристичним агентствам надавати туристичні послуги на території Росії та Білорусі. Усе через ризики порушень прав громадян Латвії в цих країнах, а також загрозу їх вербування в якості шпигунів.
"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо допустити, щоб і надалі організовувалися поїздки на відпочинок, і автобуси, наповнені нашими громадянами, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", – каже Гатіс Лієпінш, депутат від партії "Нова єдність", яка ініціювала закон.
За словами депутата, торік Росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських інституцій допомогти в таких випадках "дуже обмежені".
Туристи з Росії в Європі
Як писав УНІАН, торік кількість поїздок із Росії до Європи значно скоротилася. Загалом зафіксовано 600 тисяч рейсів із РФ, що майже в 17 разів менше, ніж у 2019 році. Найчастіше російські мандрівники у Європі відвідували країни Балтії, а також Норвегію і Польщу – усі ці країни досі мають відкриті наземні пункти пропуску з РФ.
Через відсутність прямих авіарейсів, щоб дістатися в Західну Європу, росіяни часто користувалися транзитними вузлами – летіли через Туреччину, ОАЕ, Катар, Ефіопію, Китай, Сербію, Бахрейн і Марокко.