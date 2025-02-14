Заборона стосуватиметься організованих туристичних поїздок, але громадяни все що можуть їхати туди самостійно.

Латвія хоче обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через загрозу від ворожих спецслужб. Про це повідомляє Politico.

У четвер парламент Латвії почав розглядати законопроект, який забороняє туристичним агентствам надавати туристичні послуги на території Росії та Білорусі. Усе через ризики порушень прав громадян Латвії в цих країнах, а також загрозу їх вербування в якості шпигунів.

"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо допустити, щоб і надалі організовувалися поїздки на відпочинок, і автобуси, наповнені нашими громадянами, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", – каже Гатіс Лієпінш, депутат від партії "Нова єдність", яка ініціювала закон.

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За словами депутата, торік Росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських інституцій допомогти в таких випадках "дуже обмежені".

Туристи з Росії в Європі

Як писав УНІАН, торік кількість поїздок із Росії до Європи значно скоротилася. Загалом зафіксовано 600 тисяч рейсів із РФ, що майже в 17 разів менше, ніж у 2019 році. Найчастіше російські мандрівники у Європі відвідували країни Балтії, а також Норвегію і Польщу – усі ці країни досі мають відкриті наземні пункти пропуску з РФ.

Через відсутність прямих авіарейсів, щоб дістатися в Західну Європу, росіяни часто користувалися транзитними вузлами – летіли через Туреччину, ОАЕ, Катар, Ефіопію, Китай, Сербію, Бахрейн і Марокко.

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