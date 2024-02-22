Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.

У Сеймі Латвії ухвалили рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Про це повідомляє Delfi.

Повідомляється, що в четвер, 22 лютого, Сейм в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про розвиток села та сільського господарства", заборонивши імпорт сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі.

Зокрема, Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з Росії та Білорусі, у тому числі якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з третіх країн.

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Закон набуде чинності після того, як його підпише президент. Крім того, поправки передбачають, що заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі за необхідності вона може бути продовжена.

Також в анотації до поправок пояснюється, що Латвія як країна, що межує з Росією, рухається до якнайшвидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ініціатива Латвії – додатковий елемент загальної політики санкцій Європейського Союзу.

"Латвія має зробити все можливе для збереження миру та міжнародної безпеки. Латвія підтримуватиме Україну до її перемоги над Росією", - йдеться у викладі обґрунтованості змін.

У зв'язку з цим сказано, що зміни спрямовані на те, щоб не дати державним бюджетам країн-агресорів та підприємствам цих країн отримати додаткові доходи від експорту своєї продукції до Латвії, тим самим сприяючи можливості продовження війни в Україні.

Санкції проти РФ - останні новини

22 лютого Велика Британія вводить проти Росії нові санкції до другої річниці вторгнення РФ в Україну. Нові обмеження стосуються постачальників зброї.

Також санкції спрямовані на ключові джерела російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями.

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