Йдеться про розмову німецьких офіцерів, які обговорювали удар по мосту ракетами Taurus.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зреагував на аудіо, в якому офіцери Німеччини обговорили удари по Кримському мосту ракетами Taurus.

Йдеться про запис, який 1 березня злили в мережу російські пропагандисти. Його справжність сьогодні визнав канцлер ФРН Олаф Шольц, спровокувавши Лаврова на коментар "про хитрі задуми Бундесверу, який хоче всіх обдурити".

На думку Лаврова, Шольц хоче дати Taurus Україні, але перекласти всю відповідальність на США і Британію.

"Хочуть обов'язково всіх обдурити, щоб подумали не на них, а на американців і британців, оскільки вони і так уже там перебувають. Це, взагалі, кричуще самовикриття", - заявив Лавров за підсумками Анталійського дипломатичного форуму.

У цьому контексті головний дипломат РФ провів паралель із "зізнаннями" Меркель, Олланда і Порошенка про те, що ніхто не збирався виконувати "Мінські угоди" так, як цього хотіла Москва. "Це таке саме самовикриття, як у політичному сенсі було визнання Меркель, Олланда і Порошенка, що ніхто не збирався Мінські домовленості виконувати", - сказав він.

Лавров вважає, що скандал із розмовою німецьких офіцерів красномовно вказує: "табір війни в Європі, як і раніше, дуже і дуже сильний".

Німеччина визнала справжність аудіо про Кримський міст

Росія організувала злив розмови-скандалу в мережу 1 березня. На записі німецькі офіцери обговорили, які цілі Україна могла б у теорії знищити німецькими ракетами Taurus (Київ вже кілька разів робив запит на отримання боєголовок, але ФРН поки що не погодилася їх дати).

Серед таких об'єктів згадувався Кримський міст. Також військові вказали, що Німеччина може дати 100 таких ракет Україні у два транші.

Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц офіційно визнав справжність запису. Він назвав інцидент серйозним витоком, з яким необхідно швидко розібратися. За даними німецьких ЗМІ, секретна служба Бундесверу MAD уже розслідує інцидент.

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