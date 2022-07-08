Російський міністр не залишиться на заходи, які пройдуть у другій половині дня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково покине зустріч міністрів G20 на Балі.

Про це пише Spiegel.

За словами представника МЗС РФ Марії Захарової, Лавров проведе двосторонні переговори і після звернення до преси поїде. Це означає, що російський міністр не братиме участі в офіційній трапезі і робочій сесії в другій половині дня.

Джерела видання в делегації зазначили, що Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Крім цього, представник РФ ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Як відомо, Бербок виконує обов'язки глави групи провідних демократичних економічних держав G7 і повинна була бути наступним спікером після Лаврова. У залі його посадили між представниками Саудівської Аравії і Мексики.

Участь Лаврова у зустрічі розглядали як натяк на можливий приїзд президента РФ Володимира Путіна на саміт G20, який відбудетсья на Балі 15-16 листопада. Кілька глав держав вже піддали сумніву свою участь, якщо Путін відвідає захід особисто.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 низка глав МЗС не захотіли брати участь у спільній фотосесії з Лавровим і відмовилися від зустрічей на полях. Також журналісти поки робили фотографії російського міністра запитували, навіщо РФ почала війну.

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден раніше заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

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