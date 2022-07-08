Його спитали про те, навіщо Росія розпочала війну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров втік, проігнорувавши запитання про причини повномасштабного нападу на Україну.

Це сталося під час фотосесії перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G20.

Коли Сергій Лавров позував перед фотографами, хтось з них неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну?".

Очільник російського міністерства закордонних справ проігнорував запитання та попрямував далі.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, відбувається зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії.

Ця зустріч за зачиненими дверима стане першою зустріччю головного дипломата Росії Лаврова віч-на-віч із найбільш затятими противниками вторгнення його держави до України.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 низка голів МЗС не захотіли брати участь у спільній фотосесії з Лавровим та відмовились від зустрічей на полях.

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден раніше заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

У листопаді в Індонезії відбудеться саміт G20. На захід президента України Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії. Зеленський пояснив, від чого залежатиме участь України в саміті.

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