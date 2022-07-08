Відмовилися і від зустрічей з ним на полях.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 низка голів МЗС не захотіли брати участь у спільній фотосесії з представником Росії.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

Цьогоріч традиційна фотосесія учасників зустрічі не відбулася. Причина - відмова низки міністрів закордонних справ фотографуватися разом з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Також повідомляється, що першим відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.

Крім того, як повідомляє Reuters, ряд учасників саміту відмовилися і від зустрічей з Лавровим на полях саміту. Серед них знову таки держсекретар США, голова МЗС Німеччини і Японії Анналена Бербок.

Japan Times інформує, що глава японського МЗС Йосімаса Хаясі також відмовився від зустрічі.

При цьому Лавров на Балі, де проводиться саміт, прибув одним з перших.

Сам Лавров, коментуючи відмову колег і від зустрічей на полях, і від спільних фотосесій, заявив, мовляв, і сам нікого не запрошував.

"Що стосується зустрічей зі мною, заяв, що не будуть зі мною фотографуватися. Я ж нікого не запрошував фотографуватися. І взагалі нікого нікуди не запрошував. Мене запросила Індонезія", - сказав він у коментарі російським пропагандистським медіа.

Нагадаємо, "Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден раніше заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

У листопаді в Індонезії відбудеться саміт G20. На захід президента України Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії. Зеленський пояснив, від чого залежатиме участь України в саміті.

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