Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що Ер-Ріяд готовий виступити посередником між Києвом і Москвою.

Саудівська Аравія і Росія підтвердили тісну співпрацю в нафтовому картелі ОПЕК + і обговорили Україну, зерно і Сирію на зустрічі міністрів закордонних справ.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан сказав, що говорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим про "важливість глибокої координації між Королівством і Росією на енергетичних ринках" і висловив "непохитну прихильність" його країни угоді ОПЕК+, повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що Ер-Ріяд готовий виступити посередником між Києвом і Москвою. Він сказав, що королівство підтримує міжнародні зусилля з пошуку політичного вирішення кризи.

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"Я підтвердив міністру закордонних справ Росії готовність Королівства докласти всіх зусиль для посередництва між сторонами", - сказав принц Фейсал.

Виступаючи на спільній прес-конференції в Москві, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Україні не вплинула на енергетичне співробітництво.

Лавров також говорив про Сирію, де Росія бере активну участь з 2015 року в підтримці президента Башара Асада. Він сказав, що Сирії слід дозволити повернутися в Лігу арабських держав. Саудівська Аравія заявила, що такий крок передчасний.

Візит Міністра закордонних справ Саудівської Аравії в Україну

Візит Міністра закордонних справ Саудівської Аравії в Москву відбувся після того, як в кінці минулого місяця він здійснив несподівану поїздку до Києва. Це був перший візит високопоставленого саудівського чиновника за 30 років. Саудівська Аравія, яка брала участь в обміні полоненими між Росією і Україною, продовжить "шукати можливості для полегшення діалогу між обома сторонами", сказав принц Фейсал. Арабські держави Перської затоки прагнули застрахувати свої позиції між Москвою і Києвом.

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