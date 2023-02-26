Про пакет допомоги було оголошено під час першого за весь час від встановлення дипломатичних відносин між країнами офіційного візиту очільника МЗС Саудівської Аравії.

Королівство Саудівська Аравія виділить Україні пакет допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принц Файсал бін Фархан Аль-Сауда на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сьогодні у Києві.

"Обговорили гуманітарні потреби українського народу, в тому числі надання двох пакетів гуманітарної допомоги загальною вартістю 400 млн доларів. Ми сподіваємося, що ця допомога досягне нужденних і допоможе в урегулюванні гуманітарних проблем. Я сподіваюся, що вона допоможе як внутрішнім переселенцям, так і тим, які виїхали за кордони України", – сказав він.

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Згодом голова ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів та надання нафтопродуктів на 300 млн доларів. Під час візиту міністра було підписано два документи, які формалізували надання Україні цієї допомоги.

Принц Файсал бін Фархан Аль-Сауда наголосив, що Саудівська Аравія хотіла б зробити все можливе, "щоб зменшити гостроту бойових дій".

"Також обговорили питання посередництва Саудівської Аравії у звільненні військовополонених... Також ми ознайомилися з тими думками, які були викладені в мирній ініціативі президента Володимира Зеленського, і сподіваємося, що вони будуть в основі майбутнього врегулювання. Ми будемо продовжувати співробітництво з нашими українськими друзями для того, щоб вирішити проблему війни, тому що вона впливає не лише на Україну, вона впливає на всіх, на весь світ. Ми й надалі будемо все робити для зміцнення двостороннього співробітництва", – заявив міністр.

Керівник Офісу президента також зазначив, що Україна високо цінує відчутну допомогу в гуманітарній сфері.

"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства Саудівська Аравія в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами 14 квітня 1993 року. Ми розглядаємо його як важливе свідчення підтримки нашої держави, особливо у ці дні річниці повномасштабної агресії РФ", – заявив Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі наголосив, що сподівається на активізацію діалогу між країнами.

"Розраховую на те, що він (візит – УНІАН) надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства", – зауважив він.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні

Саудівська Аравія підтримала резолюції ГА ООН щодо засудження російської агресії проти України. Зокрема, представники країни проголосували за документ щодо засудження спроби анексії Росією 4 регіонів України та за резолюцію до річниці повномасштабної війни, запропоновану Києвом та партнерами, із закликом до країни-агресора вивести війська з нашої території.

У вересні наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман сприяв звільненню з російського полону 10 іноземців, що стали на захист України у цій війні, виступивши посередником.

Водночас в жовтні Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК+ уклали угоду з Росією щодо скорочення видобутку нафти, через що США заявляли про підрив глобальних зусиль щодо ізоляції Москви.

Крім цього, посадовці США висловлювали побоювання щодо того, що Саудівська Аравія може передати росіянам американські оборонні технології.

В жовтні саудівське державне ЗМІ повідомило, що країна запропонувала Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн доларів

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