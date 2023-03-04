Допомога містить 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни.

Королівство Саудівська Аравія відправило до України гуманітарну допомогу на суму 100 мільйонів доларів США.

"Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні. Це відбулося в рамках програми на $100 млн", – повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Зокрема, серед допомоги – 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. Вони будуть розподілені в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

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"Ми дуже вдячні Саудівській Аравії за підтримку України. Ця гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами", - повідомив Єрмак.

Допомога від Саудівської Аравії - що відомо

Минулого тижня очільник МЗС Королівства Саудівська Аравія в Україну Файсал бін Фархан Аль-Сауда здійснив перший за час встановлення між КСА та Україною дипломатичних відносин офіційний візит.

Під час візиту міністра було підписано два документи, які формалізували надання Україні наданння пакету допомоги на 400 мільйонів доларів, який було анонсовано раніше. Йдеться про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів та надання нафтопродуктів на 300 млн доларів.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні

Країна неодноразово підтримувала в Генеральній асамблеї ООН резолюції на підтримку України. Серед документів – резолюція до річниці повномасштабної війни, що містить заклик до РФ вивести війська з України. Документ готували Україна та десятки країн-партнерів.

Крім того, КСА залучалася до процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман виступив посередником та сприяв звільненню з російського полону 10 іноземців.

Водночас США раніше висловлювали побоювання щодо можливої передачі Саудівською Аравією Росії американських оборонних технологій.

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