Оскільки Національному об'єднанню пророкують перемогу на майбутніх виборах, лідер партії обіцяє ускладнити життя президенту.

Марін Ле Пен пообіцяла скасувати рішення Еммануеля Макрона про відправлення військ в Україну, якщо її партія "Національне об'єднання" (RN) сформує уряд після майбутніх виборів.

Вона стверджує, що роль президента Франції як головнокомандувача збройними силами "є почесним званням" і що її вибір майбутнього прем'єр-міністра замінить його оборонну і зовнішню політику, пише The Telegraph.

Зокрема, Ле Пен вважає, що пряме втручання в російсько-українську війну (про що часто говорив Макрон) не варто починати.

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У відвертому інтерв'ю Ле Пен сказала: "Для президента це почесне звання головнокомандувача збройними силами, оскільки саме прем'єр-міністр тримає в руках гаманці".

Жордан Барделла, вундеркінд Ле Пен, є кандидатом Національного об'єднання (NR) на посаду прем'єр-міністра, якщо партія отримає абсолютну більшість на парламентських виборах, які розпочнуться цими вихідними.

Ле Пен каже: "Жордан не має наміру вступати в бійку з [паном Макроном], але він встановив червоні лінії. В Україну президент не зможе ввести війська".

Такі слова дають уявлення про напруженість, яка виникне внаслідок спільного існування: президенту Франції, який є "кульгавою качкою", доведеться обирати прем'єр-міністра з парламенту, в якому домінують депутати від опозиції.

"Я думаю, що ми матимемо абсолютну більшість", - каже Ле Пен, вказуючи на опитування громадської думки, які показують, що НР набирає до 36 відсотків голосів виборців, порівняно з президентською коаліцією гМакрона, яка має трохи менше 20 відсотків.

Обговорюючи діяльність Французької Республіки, Ле Пен каже: "У конституції все досить ясно. Що стосується вибору прем'єр-міністра, президент розуміє, що у нього немає вибору - Джордан Барделла черпає свою легітимність безпосередньо у французів. Крім того, оскільки Еммануель Макрон не балотується на посаду президента, його становище буде не дуже комфортним. Нічого прогнозувати не буду, бо не знаю, якою буде його реакція. З огляду на його гордість, чи довго він буде це терпіти?".

Ситуація у Франції

Минулого місяця Макрон заявив, що можливість відправки солдатів в Україну виникне, якщо російські війська виглядатимуть так, ніби вони перебувають на шляху до перемоги.

"Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає", - сказав президент.

Він додав: "У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні".

Ле Пен залишається де-факто лідером НСР, але хоче залишити посаду прем'єр-міністра Барделла, одночасно зосередивши увагу на заміні Макрона 2027 року і самій стати президентом.

Незважаючи на такі амбіції, останні заяви Ле Пен, схоже, неправильно витлумачили конституцію П'ятої республіки.

Фактично, стаття 15 чітко говорить: "Президент Республіки є Головнокомандувачем Збройних Сил. Він очолюватиме вищі ради та комітети національної оборони".

Твердження Ле Пен про те, що президент Франції є всього лише "почесним" головнокомандувачем збройними силами, було відхилено як доказово помилкове міністром збройних сил Макрона.

Себастьян Лекорню заявив: "Конституція не є почесною".

Президент Франції є однією з найвпливовіших виконавчих посад у світі, і він також забезпечує повний контроль над ядерним арсеналом країни. Це також дозволяє чинному президенту повністю обійти парламент і правити указом президента.

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