Перший тур позачергових парламентських виборів відбудеться вже цієї неділі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна має намір допомагати Україні в довгостроковій перспективі беззастережно.

Як пише Le Monde, заява прозвучала на тлі занепокоєння Києва тим, що до влади можуть прийти ультраправі політики. Макрон каже, що його слово зобов'язує Париж ухвалювати рішення щодо України, навіть якщо він працюватиме з "менш відвертим" у підтримці Києва прем'єр-міністром.

"Наша підтримка України залишається і залишатиметься незмінною, і ми продовжимо мобілізацію [зусиль], щоб відповісти на нагальні потреби України і передати послання про нашу беззастережну рішучість підтримувати українців у довгостроковій перспективі", - сказав він під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Відео дня

Французький лідер зазначив, що Румунія, Польща та країни Балтії також повністю виконують свої обов'язки і продовжать це робити. Тим часом НАТО має надіслати Вашингтону "сильний сигнал про прогрес України в процесі євроатлантичної інтеграції та в напрямку Альянсу, де вона займає своє законне місце", а також про її внесок у євроатлантичну безпеку, додав Макрон.

Вибори у Франції

Як повідомляв УНІАН, 9 червня президент Макрон оголосив про розпуск Національних зборів і призначив нові вибори. Вони відбудуться 30 червня і 7 липня.

Це сталося на тлі виборів до Європарламенту, на яких його партія поступилася ультраправій партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

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