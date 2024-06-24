Жордан Барделла вважає, що Україна "сама повинна себе захистити".

Кандидат у прем'єри Франції та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, якщо обійме посаду, то не відправлятиме в Україну далекобійну зброю для ударів по території РФ та французьких інструкторів, повідомляє LeMonde.

"Подібними заявами він підтвердив перепозиціонування "Національного об'єднання", яке протягом останніх двох років намагалося стерти свої симпатії до Росії, так і не зумівши повністю звільнитися від підозр, що підживлювалися постійною невизначеністю партії з цього питання", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що він не назвав, яку допомогу слід очікувати Києву, якщо він обійме посаду прем'єра Франції, але одразу чітко встановив "червоні лінії" та табу для своїє держави. Так, для нього неприпустиме постачання Україні ракет дальнього радіуса дії та озброєнь, якими можна завдавати удари по території Росії, щоб "уникнути будь-якого ризику ескалації". Крім того, він виступає проти направлення французьких військових на фронт в Україну, про що регулярно згадує президент країни Еммануель Макрон.

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"Україна повинна захистити себе сама", - наголосив Барделла.

Політик також наголосив, що однією найголовнішою ознакою "нормалізації" дипломатичного дискурсу "Національного об'єдння" є те, щоб не ставити під сумнів "міжнародні оборонні зобов'язання Франції" перед іншими країнами.

"Існує питання довіри до наших європейських партнерів і наших союзників по НАТО", - підкреслив він.

Водночас видання наголошує, що проросійська лідерка "Національного об'єдння" Марін Ле Пен, все частіше у своїх заявах виступає за "діалог та союз з Росією у певних питаннях". Зокрема, йдеться про європейську безпеку, "яка не може існувати без Росії", або боротьбу з тероризмом, "яку Росія веде більш послідовно, ніж будь-яка інша сила".

Відправлення інструкторів Франції в Україну - що відомо

Як раніше писав УНІАН, на початку червня Макрон заявив, що відправка в Україну військових інструкторів з Франції цілком легітимний захід, а не ескалація. За його словами, Франція не воює з Росією і не хоче ескалації, але хоче зробити все, що в її можливостях, щоб допомагати Україні оборонятися.

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив, що Франція не буде відправляти своїх інструкторів в Україну, але навчатиме українських військових на своїй території.

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