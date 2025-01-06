Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кремлівський правитель Путін не любить свою країну, оскільки продовжує відправляти росіян на війни проти інших народів.

Під час інтерв'ю відомий подкастер Лекс Фрідман заявив, що буде важко домовитися про припинення війни, якщо вважати президента "якоїсь країни" цілком божевільним. "Треба на нього дивитися як на серйозну людину, яка любить свою країну і любить людей у цій країні. І так, робить жахливі військові речі", - сказав він.

Зеленський запитав, чи має він на увазі кремлівського правителя Путіна, після чого попросив уточнити, що є "його країною". Він нагадав Фрідману про кремлівську політику щодо інших народів:

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"Чеченці хто? Інший народ. Інша віра. Інші люди. Інша мова. Мільйон знищених. А як знищив? А як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, б*ть, в обіймах".

Український президент зазначив, що Путін любить не свій народ, а "народець" - лише своє оточення. Доказом цього є його готовність відправляти своїх людей вмирати на чужі землі.

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