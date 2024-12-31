Сили оборони відмінусували 40 літаків окупантів, 5 кораблів/катерів, більше 400 одиниць ППО, понад 12,6 тис танків та ББМ.

За 2024 рік (31 грудня 2023 - 31 грудня 2024) втрати росіян в особовому складі склали орієнтовно 430320 осіб. Для порівняння, за 2023 рік було відмінусовано близько 253 тис. осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо знищення ворожої зброї та техніки, то відповідно до оприлюдненої статистики, протягом поточного року "помножено на нуль":

40 літаків;

5 гелікоптерів;

5 кораблів/катерів;

3 691 танки;

8 960 бойових броньованих машин;

409 систем ППО;

14 490 БПЛА ОТР;

13 064 артсистем;

313 РСЗВ.

Зокрема, на металобрухт перетворено й понад 21330 одиниць автомобільної техніки та цистерн, понад 2400 тис спеціальної техніки (РЛС, РЕБ, інженерна техніка тощо).

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Своєю чергою у Повітряних силах ЗСУ інформують, що у 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ворожих ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У цьому році протиповітряною обороною України збито 40 літаків та 6 вертольотів противника, уточнюють у ПС.

Останні втрати росіян на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ зробили подарунок під ялинку, знищивши за добу 960 супротивників. В результаті станом на 31 грудня 2023 року втрати РФ перескочили нову "червону лінію" і склали приблизно 359 230 окупантів від початку широкомасштабного вторгнення.

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