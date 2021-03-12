У резолюції повідомляється влади на всіх рівнях управління в Євросоюзі повинні захищати та заохочувати рівність і основні права громадян, включаючи представників ЛГБТ.

У відповідь на дискримінацію прав ЛГБТ+ у Польщі та Угорщині Європарламент ухвалив резолюцію, якою оголосив Європейський Союз «зоною свободи ЛГБТ+».

Про це повідомила прес-служба Європарламенту, пише BBC News.

Так, ініціативу підтримали 492 депутати, 141 парламентар виступив проти, а 46 - утримались.

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"ЛГБТ-люди в ЄС повинні користуватися свободою жити і публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність, не побоюючись нетерпимості, дискримінації або переслідувань", - наголосили у резолюції.

У Європарламенті вирішили ухвалити таке рішення з нагоди другої річниці того, як у Польщі один із регіонів вперше оголосив себе «зоною, вільною від ЛГБТ+». Депутати наголошують, що такі «зони» є частиною значно більшої дискримінації сексменшин у Польщі. Парламентарі зазначають, що ця дискримінація відбувається не лише з боку звичайних людей, але й державної влади, виборних посадових осіб, зокрема, президента.

Європарламент висловив жаль щодо арештів активістів за права ЛГБТ+, а також щодо нападів під час маршів за права сексменшин.

У Європарламенті зазначили, що Єврокомісія має застосувати і інші інструменти впливу щодо міст, які визнали себе «зоною, вільною від ЛГБТ+», окрім як позбавляти фінансування у межах програми співпраці міст-побратимів.

Ситуація з правами ЛГБТ у Польщі

З березня 2019 року понад 100 польських регіонів, округів і муніципалітетів ухвалили постанови, якими проголосили себе вільними від «ідеології» ЛГБТ+.

Згідно з цією постановою, місцеві органи влади повинні утримуватися від заохочення терпимості до ЛГБТ+ і відмовлятися від фінансової допомоги від організацій, що виступають за недискримінацію та рівність.

Крім того, чинний президент Польщі Анджей Дуда будував свою передвиборчу кампанію навколо «традиційних цінностей». Він, серед іншого, називав ЛГБТ «ідеологією, гіршою за комунізм».

Дискримінація прав сексменшин в Угорщині

У резолюції Європарламенту засуджується дискримінація прав сексменшин в Угорщині. Зокрема, згадується про те, як у листопаді 2020 року угорське місто Надьката ухвалило постанову, що забороняє «розповсюдження і просування ЛГБТ+-пропаганди». Також європарламентарі нагадали, як угорський парламент ухвалив поправки до конституції, які ще більше обмежили права ЛГБТ+ у країні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року угорський парламент ухвалив поправки, якими фактично визнається неконституційним існування одностатевих пар із дітьми.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказувалося, що через «західну ідеологію» необхідно захистити дітей від «психічного чи біологічного втручання». Для цього пропонується виховувати дітей згідно з «конституційною ідентичністю та християнською культурою» Угорщини.

Зокрема, одна з поправок до конституції визначає, що сім’я може складатися лише з матері-жінки та батька-чоловіка. Інша — захищає право дитини на самовизначення згідно зі своєю статтю при народженні, тобто фактично унеможливлює юридичну зміну статі — чого потребують, зокрема, трансперсони.

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Автор: Вікторія Гордієнко