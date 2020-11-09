Польському Сейму збираються подати законопроект, що передбачає заборону маршів рівності.
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Про це повідомляє «Європейська правда», з посиланням на Onet.
Зазначається, що польський фонд "Життя і родина" разом з Громадянським комітетом законодавчої ініціативи #StopLGBT збирається передати Сейму підписи, зібрані під законопроєктом.
Головним пунктом законопроєкту є заборона на проведення маршів рівності. Передбачається заборона на маніфестації, метою яких є «поширення сумнівів щодо визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пропаганда партнерських відносин, одностатевих шлюбів, усиновлення дітей парами однієї статі або іншої, ніж гетеросексуальної, статевої орієнтації».
Документ також покликаний заборонити пропагувати "стать як щось, незалежне від біологічних умов" і "правові рішення, спрямовані на привілеювання одностатевих відносин".
Ініціатива також передбачає захист релігійних символів.
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