Близько половини українців підтримують обмеження сексменшин - опитування

В Україні 46,2% опитаних громадян підтримують обмеження по відношенню до сексменшин. Про це свідчать дані опитування "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Зокрема, із них , 27,3% підтримують обмеження сексменшин в Україні «за певних обставин», інші 18,9% - «безумовно».

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В той же час, 41,3% українців все ж заявили, що «обмежувати права цієї групи не можна».

Крім того, 66,1% громадян України висловилися за обмеження прав наркозалежних, 47,6% –ромів, 20,5% – переселенців з Донбасу.