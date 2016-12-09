Близько половини українців підтримують обмеження сексменшин - опитування
15:35, 09 грудня 2016Суспільство
421 0
При цьому кількість тих, хто не допускає обмежень ЛГБТ-спільноти, становить більше 40%.
ЛГБТ / REUTERS
В Україні 46,2% опитаних громадян підтримують обмеження по відношенню до сексменшин. Про це свідчать дані опитування "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".
Зокрема, із них , 27,3% підтримують обмеження сексменшин в Україні «за певних обставин», інші 18,9% - «безумовно».
Читайте такожРосійські депутати знайшли в грі FIFA 17 пропаганду гомосексуалізму
В той же час, 41,3% українців все ж заявили, що «обмежувати права цієї групи не можна».
Крім того, 66,1% громадян України висловилися за обмеження прав наркозалежних, 47,6% –ромів, 20,5% – переселенців з Донбасу.
Майже половина українці підтримують обмеження сексменшин / dif.org.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter