Тіно Хрупалла також поставив під сумнів подальше членство ФРН в НАТО.

Лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати Росію переможцем у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt.

"Росія виграла цю війну", - сказав глава "Альтернативи для Німеччини", додавши, що "реальність застала зненацька тих, хто стверджує, що хоче дати Україні можливість виграти війну".

Політик також поставив під питання подальше членство Німеччини у НАТО.

Відео дня

"Оборонний союз повинен приймати та поважати інтереси всіх європейських країн - тобто і інтереси Росії", - сказав Хрупалла.

За його словами, якщо Альянс не зможе цього забезпечити, Німеччині варто замислитися над тим, наскільки це об'єднання, як і раніше, приносить користь країні.

Відносини України з Німеччиною - останні новини

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче покласти край війні в Україні. При цьому він знову повторив, що не готовий до передачі ЗСУ ракет великої дальності Taurus.

Як сказав Шольц, "зараз ми повинні гарантувати, що суверенітет України залишиться в безпеці і що вбивства в якийсь момент припиняться".

Також УНІАН повідомляв, що суперник Шольца від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц різко відреагував на ідею відправки німецьких солдатів в Україну. Він розкритикував слова міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо можливого залучення німецьких військових для підтримання миру в Україні і назвав такі заяви "безвідповідальними".

Вас також можуть зацікавити новини: