Росія готується до довготривалої конфронтації з Україною та НАТО, заявив він.

З лютого 2022 року у повномасштабній війні Російської Федерації проти України загинули та отримали поранення понад 1 мільйон людей.

Про це під час виступу на Concert Noble у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, щотижневі втрати обох армій вбитими та пораненими складають понад 10 тисяч солдатів:

"З Брюсселя до України можна дістатися за один день. Один день - саме так близько падають російські бомби. Так близько літають іранські безпілотники. А зовсім поруч воюють північнокорейські солдати. Щодня ця війна спричиняє все більше руйнувань і смертей".

Рютте нагадав, що кремлівський правитель Путін намагається стерти Україну з лиця землі та докорінно змінити архітектуру безпеки, яка десятиліттями забезпечувала безпеку Європи.

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"Він намагається знищити нашу свободу і спосіб життя. Його модель агресії не нова. Але занадто довго ми не діяли.Грузія в 2008 році. Крим у 2014 році. І багато хто не хотів вірити, що він розпочне повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року. Скільки ще нам потрібно тривожних дзвінків?".

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