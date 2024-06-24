Дуда сказав, що він також поговорить із Сі про Білорусь, яка чинить тиск міграції на кордон із Польщею.

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває в Китаї під час візиту, який привів лідера члена НАТО до країни, яка підтримала Росію в її повному вторгненні в Україну.

"Я намагаюся підтримувати дружні відносини з Китаєм, Польща завжди мала пристойні відносини з Китаєм, і я хотів би, щоб це тривало", - сказав Дуда, пише AP.

Він мав зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у понеділок і сказав, що мир в Україні буде обговорюватися.

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На запитання, чи вважає він, що Китай тримає ключ до миру у війні Росії з Україною, Дуда сказав: "Я думаю, що це значною мірою, так".

Дуда сказав, що він також буде поговорити з Сі про Білорусь, що чинить тиск міграції на кордон із Польщею, як форму гібридної війни, яка також включає в себе кібератаки.

Він також буде шукати візову відмову для поляків, які подорожують до Китаю, і буде шукати можливості збільшення експорту Польщі там, щоб збалансувати їхні торговельні відносини.

Державна статистика Польща заявила, що 13,9% імпорту країни в минулому році були від Китаю, в той час як польський експорт до Китаю був лише частиною цієї суми. Деякі торговельні угоди мають бути підписані під час візиту.

У середу Дуда вирушить у фінансовий центр Шанхаю, щоб відвідати економічний форум Польща-Китай.

Війна в Україні - позиція Китаю

У той час як Китай заявляє, що в бойових діях він нейтральний, він звинуватив розширення НАТО в тому, що він провокував президента Росії Володимира Путіна в запуску вторгнення і підтримує надійні торговельні та дипломатичні відносини з Москвою. Польща межує з Україною і надала притулок для тих, хто тікає з бойових дій і підтримувала жорстку лінію проти подальшого розширення російської агресії.

Російське вторгнення в Україну безпосередньо зачіпає питання безпеки Німеччини та Європи загалом. Про це заявив міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек під час зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату, і застеріг владу Китаю від співпраці з Росією.

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