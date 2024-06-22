США та інші країни запроваджують санкції проти більшої кількості китайських фірм, які співпрацють з РФ.

Російське вторгнення в Україну безпосередньо зачіпає питання безпеки Німеччини і Європи в цілому. Про це заявив міністр економіки і захисту клімату ФРН Роберт Хабек під час зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату, та застеріг владу Китаю від співпраці з Росією, повідомляє Bild.

"Ми б діяли по-іншому і, звісно, не так жорстко під час аналізу залежності від сировини і технічних товарів, якби не існувало цієї війни або підтримки в цій війні з боку Китаю щодо Росії. І наші відносини, безпосередньо, вже зараз відчувають негативний вплив", - заявив Хабек.

Як відомо, з такими словами він звернувся до голови Держкомітету у справах розвитку і реформ Китаю Чжена Шаньцзе, адже саме цей орган відповідає за розвиток китайської економіки.

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Оновлено 13:48. Також відомо, що Хабек в рамках свого візиту до Пекіна мав зустрітися прем'єром Держради Китаю Лі Цянем. Однак, з невідомих причин зустріч не відбудеться, повідомила газета Die Welt.

"Зустріч не вдалося призначити 22 червня перед від'їздом у Шанхай. Сам Хабек заявив, що не знає, чому її не відбудеться", - цитує видання анонімне джерело.

Відомо, що візит Хабека до Китаю триватиме до неділі, 23 червня. Він планує зустрітися з китайськими колегами в Пекіні, Шанхаї та Ханчжоу.

Обмеження для Китаю через війну в Україні

Як раніше писав УНІАН, Японія вперше вводить санкції проти компаній із Китаю через війну в Україні. Зокрема, під обмеження потрапила компанія, що постачає мікрочіпи для російських дронів.

Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію цим фірмам.

Крім того, США зробили попередження європейським компаніям щодо торгівлі з РФ через Китай.

"США та Європа повинні поставити Китай перед суворим вибором: китайські фірми можуть або вести бізнес у нашій економіці, або забезпечувати російську військову машину товарами подвійного призначення", - заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

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