Деякі ЗМІ підтверджують ліквідацію глави "Хезболли" Хасана Насралли, а інші - спростовують.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаудару по центральному штабу угруповання "Хезболла" в Бейруті, столиці Лівану.

Новинне агентство Axios із посиланням на ізраїльське джерело повідомило, що ціллю удару був лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла, і що ізраїльські військові перевіряють, чи не потрапив він під обстріл.

Ізраїльський телеканал 12 і Sky News Arabia, посилаючись на свої джерела, повідомили, що внаслідок удару Насралла був убитий. Джерело, близьке до "Хезболли", повідомило агентству Reuters, що Насралла живий, тоді як іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило, що він у безпеці. Високопоставлений іранський співробітник служби безпеки повідомив агентству Reuters, що Тегеран перевіряє його статус.

Відео дня

Телебачення підтримуваної Іраном "Хезболли" al-Manar повідомило, що чотири будівлі було зруйновано, і внаслідок численних ударів було багато жертв.

Пряма трансляція Al-Manar показала, як пошуково-рятувальні групи деруться бетоном і металом, що стирчить, а кореспондент телеканалу повідомив, що атака залишила кілька великих воронок і пошкодила безліч прилеглих будівель.

Ізраїльські військові заявили, що завдали "точного удару" по штаб-квартирі "Хезболли", яка, за їхніми словами, "укрита під житловими будинками в самому серці Дахіє в Бейруті".

Після масштабної атаки по Бейруту прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху достроково завершив свій візит до Сполучених Штатів і негайно вилетів назад до Ізраїлю, заявив його радник Дмитро Гендельман у телеграм-каналі.

Ізраїль завдав удару по контрольованому "Хезболлою" південному передмістю Бейрута, відомому як Дахіє, чотири рази за останній тиждень, убивши щонайменше трьох старших військових командирів терористів.

"Але п'ятнична атака була набагато потужнішою: від численних вибухів здригалися вікна по всьому місту, що нагадало ізраїльські авіаудари під час війни з "Хезболлою" 2006 року. Це була найпотужніша атака, здійснена Ізраїлем у Бейруті за майже рік конфлікту з "Хезболлою", - зазначають журналісти.

Джерела в силах безпеки в Лівані повідомили, що атака була спрямована на район, де зазвичай базуються вищі посадові особи "Хезболли".

Ескалація між Ізраїлем і Хезболлою - останні новини

Ізраїль 20 вересня під час авіаудару по Бейруту ліквідував одного з командирів "Хезболли" та інших високопосадовців ліванського руху. У країні пообіцяли продовжувати нову військову кампанію доти, доки не буде забезпечено територію навколо ліванського кордону. Про це повідомили ізраїльські військові та джерело в органах безпеки Лівану.

Вас також можуть зацікавити новини: