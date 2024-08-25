За словами речника ЦАХАЛу, системи протиповітряної оборони, кораблі ВМС і літаки ВПС захищають небо країни.

"Хезболла" заявила про запуск понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів. Вони нібито обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю. У мережу потрапило відео, на якому БПЛА врізається у шосе.

"Хезболла обстрілює Ізраїль ракетами та безпілотниками. Наші системи протиповітряної оборони, кораблі ВМС і літаки ВПС захищають небо країни, виявляють і перехоплюють загрози, а також завдають ударів будь-де в Лівані, де необхідно усунути загрози і вдарити по Хезболлі", — зазначив речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніел Хагарі, якого цитує The Times of Israel.

Також він додав, що десятки їхніх літаків зараз атакують цілі в різних районах південного Лівану, щоб усунути загрози ізраїльському тилу. Попри цю атаку, Ізраїль не зацікавлений в ескалації, яка призведе до війни в Лівані, повідомило джерело в уряді.

Відео дня

"Це не атака, спрямована на початок війни, а скоріше на усунення серйозної загрози мільйонам громадян Ізраїлю. Продовження ескалації залежить від дій Хезболли", - каже співрозмовник.

Ситуація в Ізраїлі

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль готується до серйозних атак з боку Ірану і Хезболли після вбивства високопоставленого командира Хезболли в Бейруті і політичного лідера ХАМАС у Тегерані.

The Times of Israel писав, що США направили винищувачі на свою базу на Близькому Сході в рамках підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

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