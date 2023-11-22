Переважна більшість лідерів G20 візьме участь у відеозустрічі.

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін не братимуть участі у віртуальномі саміті лідерів групи G20, що відбудеться у середу, 22 листопада. Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що головуватиме на зустрічі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. При цьому міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Сі Цзіньпін не візьме участі у зустрічі, натомість його замінить прем'єр-міністр країни Лі Цян.

Тим часом міністр закордонних справ Індії Віней Кватра заявив, що "переважна більшість" лідерів G20 відвідає відеозустріч у середу. А ось президент США Джо Байден пропустить саміт. У свою чергу Кремль підтвердив, що президент Росії Володимир Путін виступить перед зібранням світових лідерів.

Відео дня

Видання нагадує, що зустріч призначена на день після того, як Моді пропустив віртуальну зустріч лідерів країн із економікою, що розвивається, на якій був присутній Сі Цзіньпін. Група обговорювала конфлікт Ізраїлю та ХАМАС. Натомість у зустрічі брав участь міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

"Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік, відколи вона була головою, коли вона наполягала на тому, щоб розвиток економік, що розвиваються, став центральним на порядку денному. Індія забезпечила спільну заяву на саміті лідерів G20 у вересні на тлі розбіжностей щодо вторгнення Росії в Україну. Відтоді війна Ізраїлю та ХАМАС додала розбрату між розвиненим світом і країнами Глобального Півдня", - пише видання.

G20 і війна України проти Росії - останні новини

У вересні президент США Джо Байден пояснив, чому декларація G20 не засудила Росію. За його словами, недостатньо жорстка підсумкова декларація саміту пов'язана з позицією Росії та Китаю, що також є рівноправними членами G20, а не з позицією країн "Глобального Півдня".

"Ми обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливості — справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – заявив Байден.

У свою чергу у вітчизняному МЗС розкритикували спільну декларацію G20. Зокрема, речник відомства Олег Ніколенко написав, що Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання.

"Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - заявив він.

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