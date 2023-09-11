Країни Глобального Півдня підтримують позицію України, а не Росії, запевняє Байден.

На саміті G20 в Індії панувала згода між учасниками щодо поглядів на війну в Україні. Недостатньо жорстка підсумкова декларація саміту пов’язана з позицією Росії та Китаю, що також є рівноправними членами G20, а не з позицією країн "Глобального Півдня".

Про це заявив президент США Джо Байден на прес-конференції під час свого візиту до В’єтнаму.

"Ми (учасники саміту – УНІАН) обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливості — справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – заявив Байден.

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Під час серії запитань один із журналістів поцікавився, чому у підсумковій декларації саміту Росію так і не було названо агресором, і чи не є це питання проблемою для країн "Глобального Півдня"?

"Це не проблема Глобального Півдня. Це питання клина з Росією, яка була присутня [на саміті], і з Китаєм, який був присутній", – відповів на це Байден.

Декларація саміту G20

Як писав УНІАН, протягом кількох місяців, поки тривала підготовка до саміту, дипломати намагалися узгодити проект підсумкової декларації, яку б потім офіційно підписали країни-учасники вже безпосередньо в Індії. Однако через питання війни в Україні та низку інших спірних питань цей процес затягнувся та зрештою декларація вийшла досить "беззубою".

Оскільки в декларації Росію так і не засудили за агресію проти України, українське МЗС жорстко розкритикувало підсумкову заяву учасників саміту. У той же час Росія, США та Франція навпаки позитивно оцінили документ.

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