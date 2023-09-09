Речник МЗС зазначив, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували спільну декларацію країн "Великої двадцятки", яку узгодили на саміті в Нью-Делі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав, що Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання.

"Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - заявив він.

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Також Ніколенко опублікував частину підсумкового комюніке саміту лідерів G20, у якому виправлено помилки в розділі, що стосується війни Росії проти України.

Саміт G20 в Індії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, країни "Великої двадцятки" узгодили спільну декларацію на саміті в Нью-Делі. Їм вдалося досягти згоди щодо дискусійного питання про те, яке використати формулювання в спільній заяві, згадуючи війну в Україні.

У тексті декларації не йдеться про засудження дій Росії, яка розв'язала війну проти України. Натомість відзначається, що ця війна принесла страждання людям. Також заява містить заклик до всіх країн світу дотримуватися Статуту ООН і "утримуватися від погрози силою або її застосування з метою отримання територій" та дій "проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави". Водночас ці заклики не стосуються якоїсь певної країни - згадок ані РФ, ані інших держав немає.

Також у заяві міститься заклик до дипломатії і підтримка ініціатив, що прагнуть забезпечити "справедливий та міцний" мир в Україні.

Нагадаємо, цього року Україну не запросили на саміт G20 в якості гостя через позицію Індії, яка вважає, що "групі двадцяти" слід відволіктися від війни в Україні. Тож цей саміт ознаменувався розбіжностями стосовно цього питання, зокрема, як його висвітлювати в підсумковій декларації.

Зокрема, президент США Джо Байден сподівався переконати лідерів країн на саміті згуртуватися навколо України, а відсутність в Нью-Делі двох його головних глобальних суперників, лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента Росії Володимира Путіна, мала допомогти в цьому. Утім, багато країн, особливо Глобального Півдня, не впевнені в необхідності збільшити військову підтримку України і посилити покарання Росії. Вони скептично ставляться до мільярдів доларів західної допомоги, що надходить в Україну, і прагнуть до більш збалансованих відносин із Москвою.

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