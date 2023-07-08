Євросоюз вітає ліквідацію хімічної зброї.

Євросоюз вітає остаточну ліквідацію відомих у світі запасів хімічної зброї після того, як цей процес завершили Сполучені Штати.

Про це йдеться в заяві високого представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ. Боррель нагадав, що США ліквідували останні запаси хімічної зброї "раніше запланованого терміну, встановленого на вересень цього року, безпечним та екологічно обґрунтованим способом".

Боррель підтвердив готовність Євросоюзу до потужної політичної та фінансової підтримки імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї.

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"Завершення робіт зі знищення є важливою віхою в імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї через 25 років набуття нею чинності. Конвенція є ключовим елементом міжнародної архітектури нерозповсюдження та роззброєння", – зазначив він.

Ліквідація хімічної зброї

Відповідно до Міжнародної конвенції з хімічної зброї, яка набула чинності в 1997 році і до якої приєдналися 193 країни, США мали ліквідувати решту хімічної зброї до 30 вересня.

7 липня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США знищують останні відомі у світі запаси хімзброї. Американські військові не використовували смертельну хімічну зброю в бою з 1918 року.

8 липня стало відомо про те, що США позбулися останніх запасів хімічної зброї.

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