США нарешті позбулися своєї останньої токсичної зброї.

Робітники армійського складу Blue Grass в Кентуккі знищують ракети, начинені зарином - останньою оголошеною в США хімічною зброєю.

Як повідомляє The Guardian, Всесвітній орган з нагляду за хімічною зброєю заявив, що всі оголошені запаси були "незворотно знищені" після того, як Сполучені Штати оголосили, що нарешті позбулися своєї останньої токсичної зброї.

Президент Джо Байден оголосив, що армійський склад Blue Grass Army Depot, об'єкт армії США в Кентуккі, ліквідував свої запаси, що зберігалися десятиліттями, завершивши розпочаті в 1997 році глобальні зусилля по позбавленню світу від хімічної зброї.

Відео дня

Боєприпаси, знищені в Кентуккі, є останніми з 51 000 ракет M55 з нервово-паралітичною речовиною ГБ, також відомою як зарин, які зберігалися на складі з 1940-х років.

Цей крок завершує багаторічну кампанію з очищення запасів, які до кінця Холодної війни налічували понад 30 000 тонн.

"Завершення знищення всіх оголошених запасів хімічної зброї є важливою віхою", - заявив глава організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Фернандо Аріас.

Чиновники кажуть, що ліквідація американських запасів є важливим кроком вперед для Конвенції про хімічну зброю. Тільки три країни - Єгипет, Північна Корея і Південний Судан - не підписали договір. Ізраїль, підписав, але не ратифікував договір.

Прихильники контролю над озброєннями сподіваються, що цей крок з боку США може підштовхнути інші країни до приєднання. Але вони також сподіваються, що його можна буде використовувати як модель для знищення інших видів зброї.

"Це показує, що країни дійсно можуть заборонити зброю масового знищення. Якщо вони хочуть це зробити, для цього потрібна політична воля та хороша система перевірки", - сказав Пол Ф.Уокер, віце-голова Асоціації з контролю над озброєннями та координатор коаліції Конвенції з хімічної зброї.

Відмова від хімічної зброї

Хімічна зброя вперше була використана під час Другої світової війни, коли, за оцінками, загинуло щонайменше 100 000 людей. Попри те, що згодом її використання було заборонено Женевськими конвенціями, країни продовжували накопичувати зброю до тих пір, поки не був прийнятий договір, що передбачає її знищення.

Відповідно до Міжнародної конвенції з хімічної зброї, яка набула чинності в 1997 році і до якої приєдналися 193 країни, США мали ліквідувати решту хімічної зброї до 30 вересня.

Конвенція про заборону хімічної зброї, КЗХЗ-угода з контролю за озброєннями, яка забороняє виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї.

Головним зобов'язанням конвенції є заборона на виробництво та застосування хімічної зброї і знищення всіх його запасів. Вся діяльність, пов'язана зі знищенням, контролюється Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Конвенція також передбачає систематичний контроль за військово-хімічними виробничими об'єктами, а також розслідування за заявами про виробництво і застосування хімічної зброї.

7 липня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США знищують останні відомі у світі запаси хімзброї. Американські військові не використовували смертельну хімічну зброю в бою з 1918 року.

Вас також можуть зацікавити новини: