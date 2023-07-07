Відомо, що американські збройні сили не використовували смертоносну хімічну зброю в бою з 1918 року.

У закритій кімнаті на армійському складі в місті Пуебло у Колорадо група роботів знищує частину останнього відомого у світі запасу хімічної зброї. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Тут - снаряди, начинені отруйною речовиною, які армія зберігала понад 70 років. Роботи проколюють, осушують і промивають кожну оболонку, а потім запікають її при дуже високій температурі. Виходить нешкідливий металобрухт, що з гуркотом падає з конвеєрної стрічки в звичайний коричневий сміттєвий бак.

Також використовують рентгенівські промені, щоб перевірити наявність витоків перед початком знищення, і дистанційно контролюють роботів, щоб мінімізувати контакт з небезпечним матеріалом.

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"Це звук вмираючої хімічної зброї", - сказав Кінгстон Рейф, заступник помічника міністра оборони зі зменшення загрози і контролю над озброєннями. Він усміхнувся, коли ще один снаряд з брязкотом впав у сміттєвий бак.

"На знищення складу пішли десятиліття, і армія заявляє, що робота майже завершена. У червні на складі поблизу Пуебло було знищено останню зброю; решта жменьки на іншому складі в Кентуккі буде знищена в найближчі кілька днів. І коли вони зникнуть, вся публічно оголошена хімічна зброя у світі буде знищена", - пише NYT.

Американські запаси, що накопичувалися поколіннями, вражали своїми масштабами: касетні бомби і наземні міни, начинені нервово-паралітичною отруйною речовиною. Артилерійські снаряди, здатні огорнути цілі ліси гірчичним туманом. Резервуари, повні отрути, яку можна було завантажити в реактивні двигуни і розпорошити на цілі внизу.

"Це був клас зброї, який вважався настільки нелюдським, що його використання було засуджено після Першої світової війни, але навіть в цьому випадку США та інші держави продовжували розробляти і накопичувати його", - зазначають журналісти.

Відомо, що американські збройні сили не використовували смертоносну хімічну зброю в бою з 1918 року.

У 1989 році Сполучені Штати та Радянський Союз домовились знищити свої запаси хімічної зброї, а коли Сенат ратифікував Конвенцію про хімічну зброю в 1997 році, США та інші підписанти взяли на себе зобов'язання раз і назавжди позбутися хімічної зброї. Але знищити їхні запаси було непросто: вони були створені для стрільби, а не для розбирання. Поєднання вибухівки та отрути робить їх надзвичайно небезпечними при поводженні.

Чиновники Міністерства оборони США колись прогнозували, що ця робота може бути виконана за кілька років і обійдеться приблизно в 1,4 мільярда доларів. Наразі вона відстає від графіка на десятиліття, а її вартість становить близько 42 мільярдів доларів, що на 2900% перевищує бюджет. Але це зроблено.

"Це було випробуванням, це точно - я замислювався, чи доживу я коли-небудь до цього дня", — сказав Крейг Вільямс, який почав наполягати на безпечному знищенні запасів у 1984 році, коли дізнався, що армія зберігає тонни хімічної зброї на армійському складі Блу Грасс поблизу Річмонда, штат Кентуккі.

Інші держави також знищили свої оголошені запаси: Великобританія в 2007 році, Індія в 2009 році, Росія в 2017 році. "Але чиновники Пентагону попереджають, що хімічна зброя не знищена повністю. Кілька країн так і не підписали договір, а деякі, особливо Росія, схоже, зберегли незадекларовані запаси", - пише NYT.

Крім того, договір також не поклав край застосуванню хімічної зброї державами-ізгоями і терористичними групами. Сили, вірні президенту Сирії Башару Асаду, неодноразово застосовували хімічну зброю в країні в період з 2013 по 2019 рік. Бойовики Ісламської держави застосовували хімічну зброю 52 рази в Іраку і Сирії з 2014 по 2016 рік.

Спочатку американська армія хотіла завантажити хімзброю на застарілі кораблі, а потім затопити їх у морі. Але громадськість обурювалася. План Б полягав у спалюванні запасів у величезних сміттєспалювальних заводах, але цей план також натрапив на стіну опору.

Дотримуючись наказу Конгресу знайти інший спосіб, Міністерство оборони США розробило нові методи знищення хімічної зброї.

Довідка. Конвенція про заборону хімічної зброї, КЗХЗ - угода з контролю за озброєннями, яка забороняє виробництво, накопичення і застосування хімічної зброї.

Головним зобов'язанням конвенції, що накладається на її учасників, є заборона на виробництво і застосування хімічної зброї і знищення всіх його запасів. Вся діяльність, пов'язана зі знищенням, контролюється Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Конвенція також передбачає систематичний контроль за військово-хімічними виробничими об'єктами, а також розслідування за заявами про виробництво і застосування хімічної зброї.

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