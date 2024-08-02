Американський президент наголосив, що США можуть абсолюто усе.

Президент США Джо Байден особисто зустрів літак із звільненими з РФ американськими в'язнями на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленд. Під час розмови з журналістами американський лідер заявив, що відчуває "задоволення" через повернення американців додому.

Як пише Fox News, Байдена також запитали, яким буде його послання правителю Росії Володимиру Путіну після обміну ув'язненими.

"Зупинись (Stop англійською - УНІАН)", - сказав Байден. Відео дня

"Немає нічого, що виходить за рамки наших можливостей, коли ми діємо разом… Нічого… Ми - Сполучені Штати Америки", - додав він.

Гарріс сказала журналістам, що успішний обмін ув'язненими - це "сила дипломатії". Вона зазначила, що це надзвичайний день.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін у в'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Росія повернула собі кілера Красікова та шпигунів Анну й Артема Дульцевих.

В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

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