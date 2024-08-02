Байден брав участь у переговорах щодо звільнення увʼязнених.

Під час процесу обміну ув’язненими у представників США не було жодної взаємодії безпосередньо з Путіним.

Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Голос Америки. "Була широка взаємодія з російськими посадовцями... Ці канали дуже чутливі і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати", - прокоментував Салліван.

Як додав Салліван президент США Джо Байден брав участь у переговорах щодо звільнення увʼязнених. "Президент сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну. Крайнім був телефонний дзвінок прем’єр-міністру Словенії вдень 21 липня щоб узгодити остаточні домовленості, аби завершити цю угоду", - розкрив деталі Салліван.

Відео дня

Крім того, на брифінгу журналісти питали у Байдена, чи бажає він провести діалог з Путіним щодо обміну. "Мені не потрібно говорити з Путіним", - підкреслив Байден.

Він зазначив, що угода, завдяки якій процес обміну ув’язнених став можливим, була "подвигом дипломатії та дружби". "Кілька країн допомогли це зробити. Вони на моє прохання долучилися до важких комплексних переговорів. І я особисто їм усім ще раз дякую...", - сказав Байден.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін у в'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Росія повернула собі кілера Красікова та шпигунів Анну й Артема Дульцевих.

В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

Вас також можуть зацікавити новини: