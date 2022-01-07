Пожежам передувала довга і сильна посуха.

Лісові пожежі в американському штаті Колорадо завдали збитків у 513 млн доларів і зруйнували близько 1,1 тис. будинків.

Як повідомляє Deutsche Welle, полум'я охопило площу приблизно 24 кв. км і спустошило цілі квартали передмістя між столицею Колорадо містом Денвер та Боулдером.

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Внаслідок пожежі зниклими безвісти вважаються дві людини.

Причини займання поки що не встановлені. Пожежам передувала довга і сильна посуха.

"Поширення полум'я було зупинено снігопадом. Проте снігові завали ускладнили проведення рятувальних робіт та оцінку збитків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, лісова пожежа виникла вранці 30 грудня 2021 року неподалік Денвера, столиці Колорадо, що було незвичайним для цього періоду року.

Близько 30 тисяч жителів округу Боулдер були змушені терміново евакуюватися. Губернатор оголосив у штаті надзвичайний стан, який схвалив президент США Джо Байден.

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