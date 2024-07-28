Не виключається, що це хибнопозитивний результат.

У адресованому міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену листі знайшли незначні сліди чуми.

Як пише Franceinfo, в одному з сортувальних центрів виявили підозріле поштове відправлення очільнику МВС та мерії міста Рубе. Лист без марки містив расистські образи і чорний порох. Початкові тести показали незначний позитивний результат на чуму.

Прокуратура міста Діжон розпочала кримінальне розслідування за фактом публічної образи. Наразі не вдалося встановити, хто є відправником цього листа. Речовину відправили до Інституту Пастера, де й проведуть подальші тести. У префектурі Кот-д'Ор зазначили, що мова може йти про хибнопозитивний результат.

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Як відомо, зараз у Франції проходять Олімпійські ігри. Після теракту у Москві у Франції оголосили стан підвищеної готовності для оперативного реагування на загрози. Він триватиме до кінця Олімпіади.

Небезпечні листи

Нагадаємо, цього місяця у Іспанії засудили пенсіонера, який відправив посилки з вибухівкою у низку державних установ, а також посольствам України та США, компанії з виробництва зброї й на військову базу.

Слідство встановило, що він має проросійські погляди та намагався таким чином повпливати на позицію Іспанії щодо допомоги Україні.

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