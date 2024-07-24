Відомо, що засуджений пенсіонер симпатизує Росії.

У Іспанії засудили до 18 років ув'язнення чоловіка, який відправив листи з вибухівкою голові іспанського уряду Педро Санчесу, а також посольствам України та США в Мадриді.

Як пише El Pais, 75-річний Помпейо Гонсалес є колишнім держслужбовцем. Суд визнав його винним у злочинах тероризму та виготовлення вибухових, легкозаймистих або запалювальних пристроїв. "Він хотів викликати велике хвилювання в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск, а уряди Іспанії та США (та інші суб'єкти, що базуються на іспанській території) припинили підтримувати Україну у війні", - йдеться у рішенні суду.

Зразки ДНК іспанського пенсіонера знайшли на надісланих посилках. Гонсалес запевняв, що не винен. За його словами, хтось міг порпатися в його смітті та зібравти конверти "та інше сміття, з якого були виготовлені піротехнічні пристрої".

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Суд також відзначив, що чоловікові близькі "позиції Росії" щодо цієї війни. Крім того, він виступає проти іспанської допомоги Україні. "Рішення про відправку пристроїв має на меті спровокувати заворушення і використати їх як засіб для досягнення запланованого припинення допомоги Україні", - додали судді.

Листи з вибухівкою в Іспанії

Нагадаємо, восени 2022 року в посольстві України в Іспанії вибухнув конверт. Повідомлялося про госпіталізацію одного зі співробітників установи, його життю нічого не загрожувало.

Невдовзі стало відомо, що аналогічну посилку отримала іспанська збройова компанія, яка виробляє реактивні системи залпового вогню C90.

Також подібні пакунки відправили голові уряду, Міністерству оборони, посольству США та Центру супутникового зв'язку на військово-повітряній базі Торрехон-де-Ардос у Мадриді.

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