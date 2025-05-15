Спочатку запустити "Байкал" у серійне виробництво планували 2024 року.

У Росії закривають проєкт зі створення нового літака "Байкал", який мав замінити радянський "кукурузник" Ан-2. Про це пише The Moscow Times.

Робота над новинкою зайшла в глухий кут, заявив повпред президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв. Крім того, за його словами, серійне виробництво "Байкала" більше не планується.

"Ви знаєте, що у нас велася робота з розробки малого літака "Байкал". Вона на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. Тобто літака "Байкал" у нас не очікується", – сказав Трутнєв.

Відео дня

Російський чиновник зазначив, що малої авіації в Росії "практично немає" і виходити із ситуації країні-агресорці доведеться "ремоторизацією літаків Ан-2".

Зазначається, що робота над "Байкалом" велася з 2019 року, і займалася цим дочірня компанія Уральського заводу цивільної авіації "Байкал Інжиніринг". Спочатку російський Мінпромторг виділив на проєкт 3,5 млрд рублів, розраховуючи запустити літак у серійне виробництво 2024 року. Очікувалося, що один борт буде обходитися в 120 млн рублів.

Однак під час проектування вартість "Байкалу" різко зросла – до 455 млн рублів. Після зауваження Путіна вона чомусь впала до 280 млн рублів, а випуск новинки відклали до 2025 року.

У російських ЗМІ писали, що під час розробки цього літака проєктувальники припустилися помилок, через які його "фактично потрібно збирати наново". А розробник зажадав на проєкт ще 10 млрд руб. і п'ять років.

"ЛМС-901 "Байкал" збиралися використовувати на місцевих повітряних лініях. Передбачалося, що літак буде розрахований на перевезення до дев'яти пасажирів або до 2 тонн вантажу. Крейсерська швидкість повітряного судна мала становити до 300 км на годину, а максимальна дальність польоту – 3 тис. км", – ідеться в матеріалі.

Авіація РФ

Армія РФ отримала нові винищувачі покоління 4+, які можуть нести небезпечні ракети Р-37M. Про це повідомляли в компанії "Ростех". Кількість переданих машин не розкривали, а бортові номери винищувачів були заретушовані.

Тим часом експерт зі зброї, колишній консультант Пентагону Рубен Джонсон заявив, що винищувач Су-33 був помилкою СРСР, яку змушена виправляти Росія. За його словами, через проблеми із застаріванням бортових систем росіянам було дешевше зробити нові МіГ-29К з нуля із сучасною начинкою, ніж модернізувати вже готові Су-33, побудовані колись давно.

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