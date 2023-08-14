Нідерланди і Бельгія поперемінно спостерігають за повітряним простором регіону Бенілюкс, а з середини квітня за нього відповідають ВПС Нідерландів.

Нідерланди та Данія розгорнули винищувачі F-16, коли два російські бомбардувальники наблизилися до повітряного простору НАТО над Північним морем. Раніше була провокація в Сирії.

Після того, як російські літаки були ідентифіковані, вони повернули назад і так і не покинули міжнародний повітряний простір, пише Bloomberg.

Згідно із заявою уряду, два голландських винищувачі F-16 злетіли і були готові охороняти зону відповідальності Нідерландів після попередження о 7:19 за місцевим часом.

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"Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання", - йдеться в заяві.

Датський уряд також направив свої F-16 для ідентифікації літаків, але росіяни залишилися в міжнародному повітряному просторі, за словами представника командування оборони Данії. Голландські F-16 перебували в повітрі і летіли в зоні очікування, повідомив представник Міністерства оборони в Гаазі.

Нідерланди і Бельгія поперемінно спостерігають за повітряним простором регіону Бенілюкс, а з середини квітня за нього відповідають ВПС Нідерландів. Бойове командування Нідерландів знаходиться на зв'язку з Об'єднаним центром повітряних операцій в Удемі, Німеччина, штаб-квартирою Організації Північноатлантичного договору зі спостереження за повітряним простором в північно-східній Європі.

Провокації російських літаків - деталі

Нещодавно дії пілота російського винищувача в небі над Сирією поставили під загрозу життя чотирьох членів екіпажу американського літака-розвідника. 16 липня російський винищувач Су-35 пролетів дуже близько до американського розвідувального літака МС-12, змусивши його пройти через турбулентний слід. Наскільки близько підлетів російський винищувач, чиновники не уточнили.

Росія заявила, що її літаки перехопили два літаки ВПС США в Балтійському морі. У російському Міністерстві оборони заявили, що їхні засоби контролю повітряного простору над акваторією Балтійського моря виявили дві повітряні цілі, що наближаються до кордону РФ.

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