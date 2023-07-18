У США назвали інцидент "новим рівнем небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей".

Дії пілота російського винищувача в небі над Сирією поставили під загрозу життя чотирьох членів екіпажу американського літака-розвідника, повідомляє Associated Press з посиланням на неназваних чиновників США.

За словами співрозмовників агентства, 16 липня російський винищувач Су-35 пролетів дуже близько до американського розвідувального літака МС-12, змусивши його пройти через турбулентний слід. Наскільки близько підлетів російський винищувач, чиновники не уточнили.

Перехоплення російського пілота завадило американському екіпажу безпечно керувати літаком, стверджують джерела. Вони назвали інцидент "новим рівнем небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей".

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Associated Press зазначає, що в останні тижні російські винищувачі не раз переслідували американські безпілотники MQ-9 Reapers, але останній інцидент викликав тривогу, оскільки поставив під загрозу життя американців.

Провокації російських пілотів - деталі

Російські пілоти в Сирії влаштовують повітряні провокації щодо американських пілотів, намагаючись влаштувати міжнародний інцидент. Про це заявив представник Центрального командування США полковник Джо Буччіно.

Росія заявила, що її літаки перехопили два літаки ВПС США в Балтійському морі. У російському Міністерстві оборони заявили, що їхні засоби контролю повітряного простору над акваторією Балтійського моря виявили дві повітряні цілі, що наближаються до кордону РФ.

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