У Пентагоні назвали інцидент безпечною взаємодією.

Росія заявила, що її літаки перехопили два літаки ВПС США в Балтійському морі.

У російському Міністерстві оборони заявили, що сьогодні їхні засоби контролю повітряного простору над акваторією Балтійського моря виявили дві повітряні цілі, що наближаються до кордону РФ.

"Для недопущення порушення державного кордону Російської Федерації в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Балтійського флоту. Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники В-1В ВПС США і зайняв встановлену зону чергування в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У Пентагоні підтвердили "взаємодію" між бомбардувальниками B-1 і російськими літаками, пише CNN. "Я так розумію, що це була безпечна і професійна взаємодія з російськими літаками. Так що нічого повідомити на цьому фронті", - сказав генерал ПЕТ Райдер журналістам.

Збиття БПЛА в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, у березні США заявили про збиття їхнього безпілотника MQ-9 Reaper російським винищувачем Су-27.

У Росії заперечували це, назвавши американську розвідувальну місію провокацією.

Пізніше Штати опублікували відео зіткнення російського винищувача з безпілотником MQ-9. На ньому можна побачити, що перед цим літак скидав на БПЛА паливо.

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