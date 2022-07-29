Компанія ще на початку березня припинила перевезення вантажів до РФ.

Світовий логістичний гігант DHL з 1 вересня припиняє доставлення вантажів по Росії.

Про це повідомляє Reuters.

В компанії поскаржилися на технічні проблеми з ІТ-системами та інфраструктурою, операційні труднощі та юридичні обмеження.

Після 1 вересня DHL International продовжить надавати послуги з експрес-доставки з Росії за кордон.

DHL, що входить до групи Deutsche Post DHL Group, на початку березня припинила перевезення вантажів до Росії.

Довідка УНІАН. DHL - німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів, лідер світового ринку. Працює більш ніж у 120 тисяч містах у 220 країнах і територіях.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Thales відмовилася забезпечувати безпеку російських банків.

Також раніше стало відомо, що американський технічний гігант IBM повністю припиняє свою роботу в Російській Федерації.

Нагадаємо, що у березні південнокорейська компанія Samsung призупинила поставки продукції в Росію.

Водночас за даними ЗМІ, у Росії продовжують продавати техніку Samsung у магазинах за "сірими схемами", попри попередні заяви компанії.

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