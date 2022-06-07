Корпорація відмовилася продавати технології РФ та співпрацювати з російськими військовими організаціями.

Американський технічний гігант IBM повністю припиняє свою роботу в Російській Федерації. Корпорація на своєму сайті повідомила про недоступність контенту на території РФ.

Про це повідомив журналіст Олівер Керролл у Twitter.

"IBM йде з Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, при спробі перейти на сайт компанії в Росії з'являється повідомлення про неполадки та сторінка далі не завантажується.

Варто відзначити, що корпорація IMB одна з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, ІТ-сервісів і консалтингових послуг.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія IMB ще в березні анонсувала свій відхід з російського ринку. У корпорації заявили, що більше не продає технології Росії і не співпрацює з російськими військовими організаціями. Дане рішення прийняли через війну РФ проти України.

Крім того, IBM пообіцяла пожертвувати певну суму на допомогу українцям.

26 травня міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми даними, РФ вже покинули більше 1 тисячі міжнародних компаній у зв'язку з антиросійськими санкціями, які ввели через повномасштабну війну в Україні.

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