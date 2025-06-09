Губернатор Каліфорнії називає незаконним розгортання Трампом Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

У Лос-Анжелесі вже третій день тривають масштабні та жорстокі протести проти імміграційного контролю президента Дональда Трампа, на вулицях міста розгорнуті війська Національної гвардії Каліфорнії.

Як пише Reuters, Нацгвардія охороняла будівлі федерального уряду, поки поліція намагалася придушити мітинги. При цьому відео, зняті на вулицях міста, показують, що протестувальники кидають у поліцію бетонні уламки і пляшки. Повідомляють про затримання близько чотирьох десятків людей.

При цьому губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що попросив адміністрацію Трампа відкликати свій наказ про розміщення Національної гвардії в окрузі Лос-Анджелес, назвавши це незаконним.

Відео дня

В інтерв'ю MSNBC Ньюсом заявив, що планує подати до суду на адміністрацію через розміщення, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів. Він звинуватив Трампа у спробі спровокувати кризу і порушенні суверенітету штату Каліфорнія. "Це дії диктатора, а не президента", - написав він у пості на X.

У повідомленні в соціальних мережах у неділю Трамп назвав демонстрантів "жорстокими, бунтівними натовпами" і сказав, що він доручив своїм посадовим особам "вжити всіх необхідних заходів", щоб зупинити "заворушення".

"Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни і наших громадян, це буде дуже, дуже жорстко з точки зору закону і порядку", - сказав Трамп.

Водночас, вказує Reuters, Трамп поки що не застосував Закон про повстання, який уповноважує президента задіяти армію США для придушення таких подій, як громадянські заворушення.

На запитання в неділю, чи розглядає він можливість зробити це, він відповів: "Це залежить від того, чи буде повстання".

Міністр оборони Піт Хегсет попередив, що Пентагон готовий мобілізувати діючі війська, "якщо насильство продовжиться" в Лос-Анджелесі, заявивши, що морські піхотинці в сусідньому Кемп-Пендлтоні перебувають у "підвищеній готовності".

Трамп пообіцяв депортувати рекордну кількість людей із країни нелегально і закрити кордон США і Мексики, поставивши перед Імміграційною службою завдання заарештовувати щонайменше 3000 мігрантів на день. За даними перепису, значна частина населення в демократичному Лос-Анджелесі - іспаномовні та іноземці.

Протести в США

Раніше Трамп розпорядився направити бійців Нацгвардії для відновлення порядку в Лос-Анджелесі. Згідно із заявою Білого дому, буде розгорнуто щонайменше 2000 військовослужбовців Національної гвардії "на 60 днів або на розсуд міністра оборони".

Пізніше він похвалив війська Національної гвардії, а також заявив, що заборонить протестувальникам носити маски.

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