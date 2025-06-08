Трамп розпорядився направити 2000 бійців Нацгвардії для відновлення порядку, а міністр оборони розглядає можливість залучення морської піхоти.

У Лос-Анжелесі тривають масові протести через імміграційну політику, у зв'язку з цим президент Дональд Трамп ввів у місто бійців Національної гвардії.

Цього тижня Імміграційна та митна поліція США (ICE) заарештувала безліч людей за підозрою в порушенні імміграційного законодавства, зокрема і в Лос-Анжелесі. Унаслідок цього в місті почалися жорстокі заворушення. Поліція застосовувала сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей. Демонстранти закидали поліцейські машини камінням і бетонними блоками.

У результаті президент США Дональд Трамп розпорядився направити бійців Нацгвардії для відновлення порядку в Лос-Анджелесі. Згідно із заявою Білого дому, буде розгорнуто щонайменше 2000 військовослужбовців Національної гвардії "на 60 днів або на розсуд міністра оборони".

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Також міністр оборони США Піт Гегсет розглядає можливість залучення морської піхоти США для підтримки поліції.

При цьому CNN зазначає, що рішення Трампа - доволі незвичний випадок, адже у США контроль над Національною гвардією зазвичай належить владі штатів. Це перший випадок, коли президент застосував таку владу після заворушень у Лос-Анджелесі 1992 року, спровокованих виправданням чотирьох білих поліцейських, які побили чорношкірого автомобіліста Родні Кінга.

Також повідомляється, що Трамп рано вранці в неділю похвалив війська Національної гвардії за пророблену роботу.

"Відмінна робота Національної гвардії в Лос-Анджелесі після двох днів насильства, сутичок і заворушень", - написав президент у повідомленні на Truth Social.

Водночас мер Лос-Анджелеса Карен Басс спростувала інформацію про присутність нацгвардійців у місті. "Для ясності: Національна гвардія не була розгорнута в місті Лос-Анджелес", написала вона за деякий час після повідомлення Трампа.

Трамп також заявив, що заборонить протестувальникам носити маски після двох днів заворушень у Лос-Анджелесі.

"МАСКИ НЕ ДОЗВОЛЯТЬ носити на протестах. Що цим людям доводиться приховувати і чому???" - написав президент у Truth Social.

Міграційна політика Трампа

Раніше ЗМІ писали, що Адміністрація Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на депортацію мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 000 українських та 500 тисяч гаїтянських біженців.

Крім того, Трамп з 9 червня заборонив на в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Заборона набуде чинності з 9 червня.

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