Водночас ЗСУ мають кілька сценаріїв реагування на ці загрози.

Станом на 1 липня Україна не фіксує переміщення підрозділів приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусь.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу, жодного підрозділу "Вагнера" на території Білорусі наразі не зафіксовано.

"На даний час, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК "Вагнер" на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це", - сказав Наєв.

Відео дня

За його словами, у разі появи "вагнерівців" у Білорусі розглядається декілька сценаріїв. У кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Як зауважив Наев, проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам.

Крім того, командувач зауважив, що українська розвідка, партнери України уважно відслідковують ситуацію в Білорусі, зокрема і щодо переміщення ядерної зброї, про що заявили в Росії. Такі переміщення наразі не були зафіксовані.

"Вагнер" у Білорусі

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" у Росії ватажка бойовиків відправили у Білорусь. Наразі спостерігачі фіксують ледь не щоденні рейси бізнес-джетів "кухаря Путіна" з Петербурга до аеродрому в Мачулищах і назад.

Аналітики припустили, що "вагнерівців" після усього скоєного Пригожиним, захочуть "вивести з гри" або взяти під особливий контроль. Окремо з'явилися знімки нібито облаштування місць для розміщення терористів у Білорусі.

Відомо, що Лукашенко відіграв помітну роль у врегулюванні конфлікту між Пригожиним-Путіним-Шойгу, фактично умовивши ватажка "вагнерівців" відмовитися від ідеї "походу на Москву".

Вас також можуть зацікавити новини: