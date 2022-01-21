Росія сконцентрувала свої війська довкола України у трьох напрямках.

Олександр Лукашенко стверджує, що кордон з Україною треба надійно захистити, звинувативши у "неадекватності" українське керівництво.

Про це він заявив на нараді з посилення військової безпеки Білорусі, цитує Белта.

"Ще 10 років тому ніхто не передбачав, що такий момент, як сьогодні, настане і нам доведеться створювати військові частини і цілі об’єднання для захисту наших південних кордонів (…) Її (України – УНІАН) чинне політичне керівництво (…) поводиться непередбачувано і неадекватно", – заявив Лукашенко.

Політик додав, що саме на такий випадок "неадекватності" і на випадок військових дій Республіці "доведеться визначатися": "Майже півтори тисячі кілометрів південного кордону Білорусі та України – це немала протяжність".

"Чого б нам це не коштувало, нам треба не просто бачити, що відбуватиметься і відбувається на цьому кордоні, нам його треба надійно захищати", – заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь "добре уявляє, як на це відповісти".

У лютому на території Білорусі пройдуть позапланові військові навчання у рамках "Союзної держави" з Росією. Це відбуватиметься на тлі зростаючої загрози нової російської агресії проти Україні.

Західна преса ще взимку писала, що Росія сконцентрувала свої війська довкола України у трьох напрямках, серед них – прикордоння з Білоруссю.

США занепокоєні активною військовою присутністю РФ у Республіці. "Коли російський солдат перетинає кордон України, ми маємо справу зі справді серйозною проблемою. Тому що це дуже чіткий напад на Україну. Чи то один солдат, чи тисяча… Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, а й недавно до Білорусі були відправлені солдати. Тому це реальний ризик", – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними ЗМІ, лише частина відправлених військ Росією у Білорусь нібито на "навчання" справді прямують на полігоні, інші армійці разом з технікою зупинилися на півшляху під Гомелем.

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